Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Mardin'de otomobilin yol kenarında park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mazıdağı ilçesi Şanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nezir E. idaresindeki 34 KL 5462 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki tıra çarptı. Kazada tırın altına giren otomobildeki 2 kişi sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

(Selman Güneş/İHA)