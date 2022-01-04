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Son dakika haberi! Otomobil park yeri kavgası kanlı bitti: 1 ölü- İzmir'de park yüzünden cinayet işlendi - Son Dakika

Son dakika haberi! Otomobil park yeri kavgası kanlı bitti: 1 ölü- İzmir'de park yüzünden cinayet işlendi

04.01.2022 19:31

Son dakika haberleri... Otomobil park yeri kavgası kanlı bitti: 1 ölü İzmir'de park meselesi yüzünden çıkan kavga cinayetle bitti İzmir'in Buca ilçesinde bina önüne otomobil park etme yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Otomobil park yeri kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İzmir'de park meselesi yüzünden çıkan kavga cinayetle bitti

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bina önüne otomobil park etme yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 249/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, emekli astsubay K.Y. ile komşusu Adem Ateş arasında bina önünde otomobil park etme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y., tabancayla Adem Ateş'e ateş açtı. Tabancayla vurulan Ateş kanlar içerisinde yere yığılırken, kavgayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ateş, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Evli, iki çocuk sahibi ve elektrik işiyle uğraştığı öğrenilen Adem Ateş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından evine saklandı

Komşusu Adem Ateş'i tabancayla vurarak ölümüne sebep olan cinayet zanlısı K.Y., olayın ardından evine kaçtı. K.Y., burada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ateş'in eşi şikayetçi olmuş

Öte yandan öldürülen Adem Ateş ile komşusu K.Y. ile aralarında bir süredir problem olduğu, K.Y.'nin kendilerini ölümle tehdit etmesi yüzünden Adem Ateş'in eşinin bugün polis merkezine giderek K.Y. hakkında şikayetçi olduğu öne sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi! Otomobil park yeri kavgası kanlı bitti: 1 ölü- İzmir'de park yüzünden cinayet işlendi
Son dakika haberi! Otomobil park yeri kavgası kanlı bitti: 1 ölü- İzmir'de park yüzünden cinayet işlendi
Son dakika haberi! Otomobil park yeri kavgası kanlı bitti: 1 ölü- İzmir'de park yüzünden cinayet işlendi

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Otomobil, Emekli, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Otomobil park yeri kavgası kanlı bitti: 1 ölü- İzmir'de park yüzünden cinayet işlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Otomobil park yeri kavgası kanlı bitti: 1 ölü- İzmir'de park yüzünden cinayet işlendi - Son Dakika
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