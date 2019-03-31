Son Dakika Haberleri: Otomobil Plaka Tanıma Sistemi Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Otomobil Plaka Tanıma Sistemi Direğine Çarptı: 1 Yaralı

1 saat önce

ADANA (AA) - Adana'da kontrolden çıkan otomobilin Plaka Takip Sistemi (PTS) direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Otomobil Plaka Tanıma Sistemi Direğine Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
ADANA (AA) - Adana'da kontrolden çıkan otomobilin Plaka Takip Sistemi (PTS) direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.D.Ö idaresindeki 01 TY 034 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Barış Bulvarı'nda, kontrolden çıkarak refüjde PTS'nin bulunduğu direğe çarptı.

Kazayı gören Trafik Tescil ve Şube Müdürlüğünde görevli nöbetçi polisler, sürücünün otomobilde sıkıştığı ve araçta yakıt sızıntısı olduğunu telsizle haber merkezine bildirdi.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından baygın haldeki sürücü M.D.Ö'yü sıkıştığı yerden çıkardı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne

Kaza sonrası otomobilin bagajında askeri bot bulan ekipler, yaralının askeri personel olduğunu tespit etti. Bunun üzerine araçta ve çevrede silah araması yapıldı.

Kaza sonrası bir süre kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:07 Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel
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