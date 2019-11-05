Otomobil, polis aracına çarptı: 2 polis yaralı (2)
6 saat önce
SÜRÜCÜ YAKALANDIDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle polis aracına çarpıp, 2 polis memurunun yaralanmasına yol açan Mehmet Gönül, saklandığı evde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:00 Kaynak: DHA
SÜRÜCÜ YAKALANDI
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle polis aracına çarpıp, 2 polis memurunun yaralanmasına yol açan Mehmet Gönül, saklandığı evde yakalandı. Gönül'ün sorgusunun sürdüğü belirtildi.
Bitlis'te caminin yardım paraları çalındı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı 13'üncü kattaki intihar girişimini görüntülemeye çalıştılar 13. katta onu gören telefona sarıldı