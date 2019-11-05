Son Dakika Haberleri: Otomobil, polis aracına çarptı: 2 polis yaralı (2)
Son Dakika Güncel Otomobil, polis aracına çarptı: 2 polis yaralı (2)

Otomobil, polis aracına çarptı: 2 polis yaralı (2)

6 saat önce

SÜRÜCÜ YAKALANDIDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle polis aracına çarpıp, 2 polis memurunun yaralanmasına yol açan Mehmet Gönül, saklandığı evde yakalandı.

Otomobil, polis aracına çarptı: 2 polis yaralı (2), System.String[]

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle polis aracına çarpıp, 2 polis memurunun yaralanmasına yol açan Mehmet Gönül, saklandığı evde yakalandı. Gönül'ün sorgusunun sürdüğü belirtildi.


Pamukkale, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:00 Kaynak: DHA
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