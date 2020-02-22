Otomobil, polis aracına çarptı: 2'si polis, 3 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil, polis aracına çarptı: 2'si polis, 3 yaralı (2) - Son Dakika

Otomobil, polis aracına çarptı: 2'si polis, 3 yaralı (2)

7 saat önce

KAZA ANI KAMERADADenizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin kavşaktaki polis aracına çarpıp, 2'si polis 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Otomobil, polis aracına çarptı: 2'si polis, 3 yaralı (2), System.String[]

KAZA ANI KAMERADA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin kavşaktaki polis aracına çarpıp, 2'si polis 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kamera kayıtlarında otomobilin, polis aracına çarpması ile polis aracının yan yatarak, devrilmesi yer alıyor. Ayrıca vatandaşların yaralı polislerin yardımına koşup, devrilen polis aracını düzeltmesi de görülüyor.

Polis memurlarının kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,


Merkezefendi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:31 Kaynak: DHA
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