Otomobil, polis aracına çarptı: 2'si polis, 3 yaralı (2) - Son Dakika

KAZA ANI KAMERADA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin kavşaktaki polis aracına çarpıp, 2'si polis 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kamera kayıtlarında otomobilin, polis aracına çarpması ile polis aracının yan yatarak, devrilmesi yer alıyor. Ayrıca vatandaşların yaralı polislerin yardımına koşup, devrilen polis aracını düzeltmesi de görülüyor.

Polis memurlarının kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,