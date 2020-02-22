Otomobil polis aracına çarptı; 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil polis aracına çarptı; 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil polis aracına çarptı; 3 yaralı

7 saat önce

Otomobil polis aracına çarptı; 3 yaralı DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobille polis aracının çarpıştığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Otomobil polis aracına çarptı; 3 yaralı DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobille polis aracının çarpıştığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Saltak Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Derviş (23) idaresindeki 64 AAB 503 plakalı otomobil kavşakta, Mestami Burak Bagrıaçık yönetimindeki 20 A 7245 plakalı polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle polis aracı devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Derviş ile polis aracındaki memurlar Bagrıaçık ve Nevzat Pınarbaşı yaralandı. Kazaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yaralıların içerisinden çıkarılmasının ardından devrilen polis aracı vatandaşlar tarafından kaldırıldı. Kaza yerine gelen ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil polis aracına çarptı; 3 yaralı

Merkezefendi, Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzon hasır bileziği, ev ve otomobil fiyatlarıyla yarışıyor
Silahlı soygunu kiraladıkları aracın rüzgarlığı ele verdi Bağdat Caddesi'nde kaza: Sürücü saatler sonra teslim oldu Gemlik'te yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alanda imar değişikliği yapılacak

Son Dakika Haberleri
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi
15:06 Defne Samyeli, kameramanın ayağını ezdi
14:56 Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 17:33:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil polis aracına çarptı; 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]