Son Dakika Haberleri: Otomobil polis kontrol noktasına çarptı: 2 yaralı
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Otomobil polis kontrol noktasına çarptı: 2 yaralı

2 saat önce

Rize'de, otomobilin polis kontrol noktasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil polis kontrol noktasına çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Rize'de, otomobilin polis kontrol noktasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gece geç saatlerde merkeze bağlı Alipaşa Mahallesi'nde polis ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında Beytullah Sancaktutan'ın (28) kullandığı otomobil durdurulmak istendi.

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, kontrol noktasındaki demir direğe çarptı.

Kazada, sürücü Beytullah ile otomobildeki Arafat Sancaktutan (23) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi kontrol noktasındaki polisler yaptı.

Yaralılar, kontrol noktasına çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alipaşa Mahallesi, Polis, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:58 Kaynak: AA
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