Otomobil polis otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil polis otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil polis otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı

30 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir otomobilin resmi polis otosuyla çarpışması sonucu 2'si polis 1 vatandaş yaralandı.

Otomobil polis otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir otomobilin resmi polis otosuyla çarpışması sonucu 2'si polis 1 vatandaş yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Mimar Sinan Caddesinde seyir halinde bulunan 64 AAB 503 plakalı otomobil sürücüsü 20 A 7254 plakalı resmi polis otosuna yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle polis otosu yan yattı. Polis memurlarının ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri polis otosu içerisinde bulunan memurları bulundukları yerden çıkardı. Yan yatan polis otosu, vatandaşların yardımıyla kaldırıldı. Sağlık ekipleri polis otosu içerisinde bulunan 3 polis memurundan 2'sinin yaralı olduğu belirtti. İddialara göre, 64 AAB 503 plakalı otomobil sürücüsünün alkollü olduğu ve yaralandığı belirtildi. Kaza da toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yapılan incelemelerin ardından kaza yapan her iki araçta çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Merkezefendi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:56 Kaynak: İHA
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