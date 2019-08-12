Son Dakika Haberleri: Otomobil refüjde takla attı: 1 yaralı
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Otomobil refüjde takla attı: 1 yaralı

1 saat önce

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil refüjde takla attı: 1 yaralı, System.String[]
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat'tan Osman Köyü istikametine gitmekte olan Şükran D. yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Şükran D. yaralandı. Olay yerine intikal eden 112 sağlık ekipleri yaralıya Boyabat 75. yıl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SİNOP
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:42 Kaynak: İHA
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