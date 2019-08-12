Otomobil refüjde takla attı: 1 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Boyabat'tan Osman Köyü istikametine gitmekte olan Şükran D. yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Şükran D. yaralandı. Olay yerine intikal eden 112 sağlık ekipleri yaralıya Boyabat 75. yıl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SİNOP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kestiği ağacın altında kalan adamın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu

Kurban Bayramı tatili için İstanbul'a gelen erkek çocuğu boğularak can verdi

Kıyma çekme tartışması yüzünden kasaplar arasında silahlı kavga çıktı: 4 yaralı