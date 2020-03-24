Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü

6 saat önce

Antalya'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Muratpaşa ilçesi D-400 kara yolu üzerinde Kamil Özdeğer (59) idaresindeki 07 ACC 553 otomobil refüjdeki ağaca çarptı.

Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Özdeğer'in olay yerine gelen yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:59 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü         
17:31
2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi 2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi         
15:39
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti         
14:47
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi         
14:44
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı         
14:08
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir         
09:29
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek         
09:06
Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor         
04:37
Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı         
03:14
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
Küvette çıplak video çeken 61 yaşındaki Madonna virüs tespitiyle tepki çekti Küvette çıplak video çeken 61 yaşındaki Madonna virüs tespitiyle tepki çekti         
16:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 06:57:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]