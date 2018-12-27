Otomobil Refüjdeki Ağaca Çarptı: 2 Yaralı
1 saat önce
Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralıADANA - Adana'da direksiyon hakimiyetini yitiren otomobil refüjde bulunan ağaca çarptı.
Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı
ADANA - Adana
'da direksiyon hakimiyetini yitiren otomobil refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Seyhan
İlçesi Turhan Cemal Beriker
Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüyü belirlenemeyen 01 ENT 77 plakalı otomobil yağışlı havada direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil refüjde bulunan ağaca çarptı. Araç
içerisinde sıkışan sürücü ve yolcu konumdaki bir kişi itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtan çıkartıldı. Yaralılar ihbar üzerine olay mahalline gelen sağlık ekipleriyle Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:41 Kaynak: İHA
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