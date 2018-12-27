Son Dakika Haberleri: Otomobil Refüjdeki Ağaca Çarptı: 2 Yaralı

Otomobil Refüjdeki Ağaca Çarptı: 2 Yaralı

46 dakika önce

Adana'da direksiyon hakimiyetini yitiren otomobil refüjde bulunan ağaca çarptı.

Otomobil Refüjdeki Ağaca Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Adana'da direksiyon hakimiyetini yitiren otomobil refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüyü belirlenemeyen 01 ENT 77 plakalı otomobil yağışlı havada direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil refüjde bulunan ağaca çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcu konumdaki bir kişi itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtan çıkartıldı. Yaralılar ihbar üzerine olay mahalline gelen sağlık ekipleriyle Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:11 Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Torbacı Aranıyor" Yazısının Yazıldığı Mahalle, Başarılı Operasyonlarla Temizlendi Tüyler Ürperten Vahşet! Cani Koca, Kavga Ettiği Karısını Haşladı

Cani Koca, Tartıştığı Eşini Önce Bıçakladı, Ardından Çekiçle Döverek Öldürdü Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 02:57:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Refüjdeki Ağaca Çarptı: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]