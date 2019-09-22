Son Dakika Haberleri: Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 3 yaralı
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Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 3 yaralı

32 dakika önce

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 3 yaralı, System.String[]

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.


Bahçesaray Caddesi ABC Kavşağı'nda, Öznur Çelik'in (36) kullandığı 29 DE 849 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.


Kazada, sürücü Çelik ile çocukları Kamil Efe (3) ve Ebrar Çelik (13) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:32 Kaynak: AA
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