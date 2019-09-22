Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 3 yaralı

Anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazada, sürücü Çelik ile çocukları Kamil Efe (3) ve Ebrar Çelik (13) yaralandı.

Bahçesaray Caddesi ABC Kavşağı'nda, Öznur Çelik'in (36) kullandığı 29 DE 849 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Erzincan 'da meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

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