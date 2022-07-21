OTOMOBİL REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPTI: 3 YARALI - Son Dakika
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OTOMOBİL REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPTI: 3 YARALI

21.07.2022 23:33

KÜTAHYA'da, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı.

KÜTAHYA'da, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kütahya- Tavşanlı karayolunun 7'inci kilometresinde meydana geldi. Harun Elmas yönetimindeki 43 AAC 137 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp orta refüjdeki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİL REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPTI: 3 YARALI - Son Dakika

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