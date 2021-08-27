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Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı; sözleşmeli er hayatını kaybetti - Son Dakika

Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı; sözleşmeli er hayatını kaybetti

27.08.2021 12:40
Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı; sözleşmeli er hayatını kaybetti, System.String[]

KONYA'da kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki sözleşmeli er Talha Andaç (24) hayatını kaybetti.

KONYA'da kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki sözleşmeli er Talha Andaç (24) hayatını kaybetti. Meslektaşları Abdullah İşleyen (25) ve Mehmet Öztürk (23) yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah İşleyen yönetimindeki 42 AAU 056 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda sözleşmeli er olan sürücü Abdullah İşleyen ve meslektaşları Mehmet Öztürk ile Talha Andaç yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Talha Andaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı; sözleşmeli er hayatını kaybetti
Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı; sözleşmeli er hayatını kaybetti

Mehmet Öztürk, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı; sözleşmeli er hayatını kaybetti - Son Dakika


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