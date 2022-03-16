Otomobil refüjdeki ağacı söküp karşı şeritteki çöp konteynerine çarptı - Son Dakika

Otomobil refüjdeki ağacı söküp karşı şeritteki çöp konteynerine çarptı

Sürücünün burnu dahi kanamadı

AKSARAY - Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağacı kökünden söktükten sonra karşı şeride geçerek yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Hasas Mahallesi Şehit Polis Sefa Altınsoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasas Mahallesi'nden Nevşehir Caddesi istikametine 06 BH 6229 plakalı Honda marka otomobiliyle seyreden Emir T.Şehit Polis Sefa Altınsoy Caddesi'ne girdiğinde otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce 4 şeritli yolu ayıran refüje çıktı. Refüjdeki ağacı kökünden sökerek deviren otomobil, daha sonra karşı şeride geçerek yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarparak durabildi. Kaza anında karşı şeritten bir başka aracın gelmemesi faciayı önlerken, araç sürücüsü ön kısmı adeta hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sürücü alkol muayenesinden geçirildi. Polis ekipleri sürücünün alkollü olmadığını belirlerken, maddi hasarlı olarak kayda geçen kaza ile ilgili rapor düzenlendi.