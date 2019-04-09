Son Dakika Haberleri: Otomobil Refüjdeki Direğe Çarptı: 1 Yaralı

Otomobil Refüjdeki Direğe Çarptı: 1 Yaralı

1 saat önce

Sivas'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil Refüjdeki Direğe Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Sivas'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yeşim A. yönetimindeki 58 TC 571 plakalı otomobil Yenişehir Mahallesi Kemal İbni Hümam Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, yaralanan sürücü ise Numune Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:52 Kaynak: AA
Yenişehir, Sivas, Güncel
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