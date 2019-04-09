Otomobil Refüjdeki Direğe Çarptı: 1 Yaralı
1 saat önce
Sivas'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:04 Kaynak: AA
'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
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Mahallesi Kemal İbni Hümam Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, yaralanan sürücü ise Numune Hastanesine kaldırıldı.
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