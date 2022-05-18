OTOMOBİL REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTI - Son Dakika
Üye Girişi

OTOMOBİL REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTI

18.05.2022 13:24

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin refüjdeki elektrik direğine çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin refüjdeki elektrik direğine çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Konya'dan Eğirdir merkeze seyir halindeki Aziz Er idaresindeki 07 AGD 692 plakalı otomobil hastane kavşağına geldiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Yaklaşık 75 metre sürüklendikten sonra refüjde bulunan elektrik direğine çarpan otomobil, yoğun trafik akışının olduğu karşı şeride geçmeden durdu. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan ve durumu ağır olan sürücü yakındaki hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

OTOMOBİL REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTI
OTOMOBİL REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTI
OTOMOBİL REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTI
OTOMOBİL REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTI

YORUMLAR
500
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: DHA

Otomobil, Eğirdir, Konya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİL REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTI - Son Dakika


Son Dakika
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 19:24:40. #1.12#
SON DAKİKA: OTOMOBİL REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement