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Otomobil, refüje çarpı: 2 yaralı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otomobil, refüje çarpı: 2 yaralı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa- Ankara karayolunun Merpa mevkisinde meydana geldi. Bursa yönüne giden Servet Ceylan (38) yönetimindeki 16 EU 900 plakalı otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada araçta bulunan Muhammed Sıddık Baran (18) ve Ali Ceylan(16) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:48 Kaynak: DHA
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