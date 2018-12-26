Son Dakika Haberleri: Otomobil, Refüje Çarpıp Devrildi: 1 Yaralı

Otomobil, Refüje Çarpıp Devrildi: 1 Yaralı

26 dakika önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, refüje çarpıp, devrilen otomobilin sürücüsü Sedat Aktakka (36), yaralandı.

Otomobil, Refüje Çarpıp Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, refüje çarpıp, devrilen otomobilin sürücüsü Sedat Aktakka (36), yaralandı. 

Kaza, Zafer Mahallesi Ordu Caddesi Kırlı Kahveleri mevkiinde meydana geldi. Sedat Aktakka yönetimindeki 09 R 3497 plakalı otomobil, 4 sokaktan caddeye dönerken refüje çarpıp, devrildi. Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü Aktakka yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Sedat Aktakka, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Devrilen otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:04 Kaynak: DHA

Nazilli, Aydın, Güncel
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