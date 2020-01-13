Otomobil, refüje çarpıp takla attı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil, refüje çarpıp takla attı: 5 yaralı - Son Dakika

Otomobil, refüje çarpıp takla attı: 5 yaralı

56 dakika önce

AKSARAY'da virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarpıp takla attı.

Otomobil, refüje çarpıp takla attı: 5 yaralı, System.String[]

AKSARAY'da virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarpıp takla attı. Kazada araç içinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Güzelyurt ilçesi Selime Beldesi girişinde meydana geldi. Berat Mutlu (21) yönetimindeki 06 AJL 27 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün vıraji alamaması sonucu kontrolden çıkıp, refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü Berat Mutlu ve yanında bulunan İbrahim Yentür (15), Yasin Vurgun (15), Yasin Turnagöl (17) ile Berat Kayan (15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Güzelyurt, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:10 Kaynak: DHA
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