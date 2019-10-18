Son Dakika Haberleri: Otomobil refüje çarpıp takla attı, aynı aileden 4 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Otomobil refüje çarpıp takla attı, aynı aileden 4 kişi yaralandı

Otomobil refüje çarpıp takla attı, aynı aileden 4 kişi yaralandı

4 dakika önce

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpıp, takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Otomobil refüje çarpıp takla attı, aynı aileden 4 kişi yaralandı, System.String[]

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpıp, takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Ataeymir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karacasu'dan Tavas ilçesinde yaşayan aile büyüklerini ziyarete giden İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli Mehmet Mağatlı (39) yönetimindeki 20 F 1733 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Mehmet Mağatlı ile eşi Neriman Mağatlı (32), çocukları Mehmet Mağatlı (5) ve Halil Mağatlı (2) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, Karacasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Karacasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:28 Kaynak: DHA
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