Son Dakika Haberleri: Otomobil Refüje Çarptı: 1 Yaralı

Otomobil Refüje Çarptı: 1 Yaralı

48 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil Refüje Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Sinop istikametine seyir halinde olan Murat Duman idaresindeki 55 HD 786 plakalı otomobil Osmanbeyli sapağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:00 Kaynak: İHA

Bafra, Samsun, 3. Sayfa
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