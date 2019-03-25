Otomobil Refüje Çarptı: 1 Yaralı
48 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun- Sinop
karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Sinop istikametine seyir halinde olan Murat Duman
idaresindeki 55 HD 786 plakalı otomobil Osmanbeyli sapağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:00 Kaynak: İHA
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