Son Dakika Haberleri: Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı
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Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

8 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Müftü Mahallesi Ömer Halisdemir Bulvarındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine giden S.A. idaresindeki 67 EY 077 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücüsü yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Kaza sırasında sürücünün bir vatandaşla yaşadığı tartışma büyümeden araya girenler tarafından sonlandırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, kaza yapan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Savcılık kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK
Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:29 Kaynak: İHA
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