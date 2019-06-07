Otomobil refüje çarptı: 1yaralı
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ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:31 Kaynak: İHA
ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak
'ta bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Alaplı
ile Akçakoca
Karayolu üzerinde Akkaya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi B. idaresindeki 67 LS 531 plakalı otomobil, Ereğli istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarpıp savruldu. Otomobil daha sonra sağ taraftaki refüje çıkarak durabildi. Kazada yan koltukta bulunan bir kişi hafif yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK
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