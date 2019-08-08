Son Dakika Haberleri: Otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
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Otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

43 dakika önce

ÇANKIRI'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı, System.String[]
ÇANKIRI'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabaha doğru Kurşunlu D-100 karayolu üzerinden meydana geldi. Erzurum'dan İstanbul'a giden Kerem Diler yönetimindeki 06 LLF 44 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Kazada Songül ile Taha Diler olay yerinde yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Kerem Diler ile Mehmet, Çiçek, Yusuf Diler ve Mervan Dülgeroğlu ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Songül ile Taha Diler'in cenazeleri de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.


Erzurum, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:13 Kaynak: DHA
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