Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

22.07.2022 01:32
Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. idaresindeki 71 FF 946 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Kazada sürücü R.B. ile yanındaki yolcu K.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada maddi hasar oluşan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin incelme başlatıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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