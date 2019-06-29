Son Dakika Haberleri: Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
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Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobilin refüje çarptığı kazada, İlker İşbilen (37) ile Hakan Çelik (28) yaralandı.

Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobilin refüje çarptığı kazada, İlker İşbilen (37) ile Hakan Çelik (28) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malkara ilçesi girişinde meydana geldi. Edirne'nin Keşan ilçesi yönünden Malkara'ya gelen İlker İşbilen yönetimindeki 39 AK 004 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarptı. Kazada sürücü İşbilen ile yanındaki Hakan Çelik yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:30 Kaynak: DHA
Hakan Çelik, Tekirdağ, Malkara, Güncel
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