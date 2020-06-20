Otomobil refüje çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Burdur'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Ayşe Aydeniz (51) idaresindeki 06 AYJ 91 engelli plakalı otomobil, Bülent Ecevit Bulvarı'nda refüje çarparak devrildi. Engelli olduğu öğrenilen sürücü ile otomobilde bulunan kardeşi Abdurrahman (42) ve yeğeni Furkan Aydeniz (9) yaralandı. Bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada korkan Furkan'ı itfaiye personeli teselli ederek sakinleştirdi.

Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.