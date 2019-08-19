Son Dakika Haberleri: Otomobil refüje çarptı: 4 yaralı
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Otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil refüje çarptı: 4 yaralı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Gafurlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Engin Kurt (40) yönetimindeki 07 CYF 10 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasında bulunan refüje çarptı. Meydana gelen kazda araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Nisa Kurt (14), kemal Kurt, 18) ve Kader Kurt 37) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilğili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM
Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:55 Kaynak: İHA
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