Otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde virajı alamayan otomobilin kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-400 Karayolu Narlıkuyu yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 AYY 07 plakalı otomobil, virajı alamayarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta yaralanan 4 kişi, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.