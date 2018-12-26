Otomobil Refüje Çıktı: 1 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 02 AAJ 229 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi Karaali
Köprüsü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra refüje çıktı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsüne olay yerine gelen 112 ekiplerince müdahale edildi. Otomobilden ayrılan teker ise dikkatlerden kaçmadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:59 Kaynak: İHA
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