Son Dakika Haberleri: Otomobil Refüje Çıktı: 1 Yaralı

Otomobil Refüje Çıktı: 1 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil Refüje Çıktı: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 02 AAJ 229 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi Karaali Köprüsü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra refüje çıktı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsüne olay yerine gelen 112 ekiplerince müdahale edildi. Otomobilden ayrılan teker ise dikkatlerden kaçmadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:59 Kaynak: İHA

Karaali, Adıyaman, 3. Sayfa
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