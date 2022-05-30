Otomobil refüje çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

30.05.2022 11:37
Otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa D., idaresindeki 02 FF 832 plakalı Ford marka otomobil, Karapınar Mahallesi Flamingo yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mustafa D., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobil refüje çıktı: 1 yaralı
Otomobil refüje çıktı: 1 yaralı
Otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

YORUMLAR
500
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: İHA

Flamingo Yolu, Adıyaman, Otomobil, Ford, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil refüje çıktı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil refüje çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
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