Otomobil refüje çıktı: 2 yaralı - Son Dakika

Isparta'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıktı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Üniversite istikametinden şehir merkezine doğru hareket halinde olan 32 DY 735 plakalı E.Ç yönetimindeki araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu Kolçelik Kavşağı'nda refüje çıktı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.Ç. ile otomobildeki K.Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA