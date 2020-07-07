Otomobil refüje çıktı, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

Otomobil refüje çıktı, sürücü ağır yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi istikametinden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Mustafa Ş.'nin kullandığı 32 FF 405 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çıktı, daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği yola devrildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa Ş., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazada yola devrilen aydınlatma direği ekipler tarafından kaldırılırken, otomobil de çekiciye yüklendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Isparta, Eğirdir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 23:04 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil refüje çıktı, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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