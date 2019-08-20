Son Dakika Haberleri: Otomobil refüje çıktı, sürücünün eşi gözyaşı döktü
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil refüje çıktı, sürücünün eşi gözyaşı döktü

1 saat önce

ANTALYA'da, eşinin kullandığı otomobilin bariyere çarpıp, refüje çıkmasıyla sonuçlanan kazanın ardından şoka giren Ebru Arlı, çimenlerin üzerine oturup, dakikalarca ağladı.

Otomobil refüje çıktı, sürücünün eşi gözyaşı döktü, System.String[]
ANTALYA'da, eşinin kullandığı otomobilin bariyere çarpıp, refüje çıkmasıyla sonuçlanan kazanın ardından şoka giren Ebru Arlı, çimenlerin üzerine oturup, dakikalarca ağladı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Antalyaspor Kavşağı'ndan İller Bankası yönüne giden Hüseyin Arlı, 07 MDM 37 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, bariyerlere çarparak refüje çıktı. Kazadan, sürücü Hüseyin Arlı ile beraberinde bulunan eşi Ebru Arlı yara almadan kurtuldu.
Büyük korku yaşayan Ebru Arlı, refüjdeki çimenlere oturarak uzun süren gözyaşı döktü. Eşini sakinleştirmeye çalışan Hüseyin Arlı, başka bir aracın kendisini sıkıştırdığını ve direksiyon kontrolünü yitirdiğini söyledi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SARIYER'DE MİNİBÜSÜN SAHİLDEKİLERE ÇARPIP DENİZE UÇMA ANI KAMERADA
Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın detayları belli oldu ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı Ünlü isimden altına yatırım tavsiyesi: Fiyata bakmadan alın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 14:15:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil refüje çıktı, sürücünün eşi gözyaşı döktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]