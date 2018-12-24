Son Dakika Haberleri: Otomobil Reklam Panosunu Çarptı: 2 Yaralı

Otomobil Reklam Panosunu Çarptı: 2 Yaralı

39 dakika önce

Şanlıurfa'da otomobilin reklam panosuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil Reklam Panosunu Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da otomobilin reklam panosuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriyeli Mahmut Kurdi'nin kullandığı 01 CMP 97 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Akçakale karayolu 10. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki reklam panosuna çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Mehmet Alpak yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:05 Kaynak: AA

Akçakale, Şanlıurfa, Güncel
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