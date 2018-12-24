Otomobil Reklam Panosunu Çarptı: 2 Yaralı
39 dakika önce
Şanlıurfa'da otomobilin reklam panosuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'da otomobilin reklam panosuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suriyeli Mahmut Kurdi'nin kullandığı 01 CMP 97 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Akçakale
karayolu 10. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki reklam panosuna çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Mehmet Alpak yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:05 Kaynak: AA
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