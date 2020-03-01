Otomobil rögar bacasına çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

Malatya'da karayolunda seyir eden bir otomobil, yol kenarındaki rögar bacasına çarptı. Kazada aynı aileden 2'si ağır 6 kişi yaralandı.



Kaza, Malatya Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Erkenek Tüneli mevkiinde meydana geldi. A. Ç. idaresindeki 58 BF 650 plakalı otomobil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu rögar bacasına çarptı. Kazada, sürücü A. Ç ile otomobilde bulunan D. Ç, A.Ç, Ayşe Ç, E. Ç ve T.Ç yaralandı. Kaza yerine çağrılan Malatya Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekipleri yaralıları araçtan çıkardı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Doğanşehir Devlet Hastanesi ve Malatya Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.



A.Ç ile T.Ç'nin durumunun biraz ağır olduğu diğer yaralıların durumlarının iyi oldukları öğrenildi. - MALATYA