Otomobil, sağından geçtiği TIR'a çarpıp temel çukuruna uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Otomobil, sağından geçtiği TIR'a çarpıp temel çukuruna uçtu: 1 yaralı

Otomobil, sağından geçtiği TIR'a çarpıp temel çukuruna uçtu: 1 yaralı

29.01.2021 17:07

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde sağından geçtiği TIR'a hafif şekilde çarpıp savrularak, 5 metre yükseklikten yol kenarındaki bir inşaatın temel çukuruna uçan otomobilin sürücüsü Fetullah Keleş (40), yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde sağından geçtiği TIR'a hafif şekilde çarpıp savrularak, 5 metre yükseklikten yol kenarındaki bir inşaatın temel çukuruna uçan otomobilin sürücüsü Fetullah Keleş (40), yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Keleş, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu Ergenekon Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden Fetullah Keleş (40) yönetimindeki 35 JB 301 plakalı otomobil, trafiğin yoğun olduğu yolda Mustafa Arslan (57) yönetimindeki 45 SB 4222 plakalı TIR'ın sağından geçmek istedi. Bu sırada TIR'a hafif şekilde çarpıp savrulan otomobil, 5 metre yükseklikten yol kenarındaki bir inşaatın temel çukuruna uçtu. Keleş, otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Keleş, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle kurtarılıp, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviyi alındı. Keleş'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Otomobil, Turgutlu, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil, sağından geçtiği TIR'a çarpıp temel çukuruna uçtu: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Aziz Yıldırım'ın canlı yayın programı iptal edildi
18:25 Yıllar sonra canlı yayına çıkacaktı! Aziz Yıldırım'ın katılacağı program sağlık problemi nedeniyle iptal oldu
18:14 Üsküdar'da vücuduna ağda bantları yapıştırılan kedi şaşkına çevirdi
18:11 Bunu yapan insan olamaz! Sokak kedisine ağda bantlı işkence
18:01 Erbakan: Mutabakat metnindeki maddelerin takipçisi olacağız
17:58 Fatih Erbakan: Mutabakat metnindeki maddelerin takipçisi olacağız
17:56 Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde sona geldi
17:52 Bugün Türkiye'ye geliyor! Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu imza aşamasına getirdi
17:49 Doğru Parti ve Adalet Partisi birleşme sürecine girdi
17:45 Adalet Partisi ve Doğru Parti eş başkanlık sistemiyle birleşiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2023 18:50:22. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil, sağından geçtiği TIR'a çarpıp temel çukuruna uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement