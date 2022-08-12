Otomobil sahiplerine kötü haber! Trafik sigortasına büyük zam

Otomobil fiyatları için yaşanan büyük artış sonrası şimdi de trafik sigortası zammı gündeme geldi. Otomobil sahiplerinin özellikle son bir yılda yaşanan dolar artışının da payı olan benzin ve motorin zamları sonrası masrafları artmaya devam ediyor. Son ortaya çıkan bilgilere bakılırsa trafik sigortası için hem toplam zam yapılacak hem de aylık artış miktarı zamlanacak.

Otomobil sahipleri için kötü haber, zorunlu trafik sigortası zammı yolda

Türkiye'de otomobil sahibi olmanın maliyeti artmaya devam ediyor. Devlet tarafından zorunlu kılınan trafik sigortası için yeni zamlar ortaya çıktı. Erol Şahin'in Twitter'da Resmi Gazete kararı ile paylaştığı bilgiye göre azami primler yüzde 10 ve yüzde oranında artıyor.

Bu anlamda kamyon ve çekici araçlar için bu azami prim artışı yüzde 10 seviyesinde olacak. Diğer araç gruplarında ise bu oran yüzde 20 seviyesinde olacak.

Sigortasızlıkta yeni rekor mu geliyor ?? Bugün yollarımızda ki her 100 aracın 20 adeti trafik sigortası yaptırmıyor,yaptıramıyor !? Bu zamla birlikte oran daha da artacaktır… Hani enflasyon inecekti ?? https://t.co/i7gnKjums8 — Erol Şahin (@erolsahin_ebs) August 12, 2022

Zorunlu trafik sigortası için aylık artış miktarı ise yüzde 1,5 seviyesinde yüzde 4.75 gibi bir seviyeye çıktı. Yaklaşık üç kat yaşanan bu zam sonrası trafik sigortası olmayan araç sayısının da artması da beklentiler arasında.

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Zorunlu trafik sigortası, adı üstünde araç sahibi olan her sürücünün yaptırmakla yükümlü olduğu bir sigorta türü. Sigorta acenteleri ise devletin belirlediği sınırlar içinde bu sigortanın primlerini belirlemekle yükümlü. Trafik sigortası zammı 1 Eylül 2022'de devreye girecek.

Özellikle son dönemde doların 18 TL sınırını geçmesi sonrası araç fiyatları ardı ardına artmaya başladı. Otomobil sahipleri son bir yılda büyük bir zam furyası ile karşı karşıya kaldı. Benzin ve motorin fiyatlarında dünyada yaşanan zamların yansıması, dolar artışları ve pandemi sonrası yaşanan küresel ekonomik daralma tüm masrafları artırdı.

Türkiye ise son olarak sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında yaşanan dalgalanmayı engellemek adına sıfır otomobillere satış yasağı getirmenin peşinde. Buna göre sıfır otomobil alacak sürücüler araçlarını altı ay boyunca satışa sunamayacak.

Zorunlu trafik sigortası zammı sonrasında otomobil satın almayı düşünüyor musunuz? Sizce Türkiye'de sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları daha da artış gösterir mi? Yorumlarınızı haberin altına bekliyoruz.