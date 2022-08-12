Otomobil sahiplerine kötü haber! Trafik sigortasına büyük zam - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil sahiplerine kötü haber! Trafik sigortasına büyük zam

12.08.2022 13:02
Otomobil sahiplerine kötü haber! Trafik sigortasına büyük zam

Otomobil sahipleri bugün yeni bir kötü haberle uyandı. Buna göre zorunlu trafik sigortası zammı yolda. İşte detaylar...

Otomobil fiyatları için yaşanan büyük artış sonrası şimdi de trafik sigortası zammı gündeme geldi. Otomobil sahiplerinin özellikle son bir yılda yaşanan dolar artışının da payı olan benzin ve motorin zamları sonrası masrafları artmaya devam ediyor. Son ortaya çıkan bilgilere bakılırsa trafik sigortası için hem toplam zam yapılacak hem de aylık artış miktarı zamlanacak.

Otomobil sahipleri için kötü haber, zorunlu trafik sigortası zammı yolda

Türkiye'de otomobil sahibi olmanın maliyeti artmaya devam ediyor. Devlet tarafından zorunlu kılınan trafik sigortası için yeni zamlar ortaya çıktı. Erol Şahin'in Twitter'da Resmi Gazete kararı ile paylaştığı bilgiye göre azami primler yüzde 10 ve yüzde oranında artıyor.

Otomobil sahiplerine kötü haber! Trafik sigortasına büyük zam

Bu anlamda kamyon ve çekici araçlar için bu azami prim artışı yüzde 10 seviyesinde olacak. Diğer araç gruplarında ise bu oran yüzde 20 seviyesinde olacak.

Sigortasızlıkta yeni rekor mu geliyor ??

Bugün yollarımızda ki her 100 aracın 20 adeti trafik sigortası yaptırmıyor,yaptıramıyor !?

Bu zamla birlikte oran daha da artacaktır…

Hani enflasyon inecekti ?? https://t.co/i7gnKjums8

— Erol Şahin (@erolsahin_ebs) August 12, 2022

Zorunlu trafik sigortası için aylık artış miktarı ise yüzde 1,5 seviyesinde yüzde 4.75 gibi bir seviyeye çıktı. Yaklaşık üç kat yaşanan bu zam sonrası trafik sigortası olmayan araç sayısının da artması da beklentiler arasında.

https://shiftdelete.net/renault-megane-agustos-2022-fiyat-listesi-belli-oldu

Zorunlu trafik sigortası, adı üstünde araç sahibi olan her sürücünün yaptırmakla yükümlü olduğu bir sigorta türü. Sigorta acenteleri ise devletin belirlediği sınırlar içinde bu sigortanın primlerini belirlemekle yükümlü. Trafik sigortası zammı 1 Eylül 2022'de devreye girecek.

Özellikle son dönemde doların 18 TL sınırını geçmesi sonrası araç fiyatları ardı ardına artmaya başladı. Otomobil sahipleri son bir yılda büyük bir zam furyası ile karşı karşıya kaldı. Benzin ve motorin fiyatlarında dünyada yaşanan zamların yansıması, dolar artışları ve pandemi sonrası yaşanan küresel ekonomik daralma tüm masrafları artırdı.

Türkiye ise son olarak sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında yaşanan dalgalanmayı engellemek adına sıfır otomobillere satış yasağı getirmenin peşinde. Buna göre sıfır otomobil alacak sürücüler araçlarını altı ay boyunca satışa sunamayacak.

Zorunlu trafik sigortası zammı sonrasında otomobil satın almayı düşünüyor musunuz? Sizce Türkiye'de sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları daha da artış gösterir mi? Yorumlarınızı haberin altına bekliyoruz.

YORUMLAR
500
Elektrikli ve hibrid otomobillere ilgi artıyor Elektrikli ve hibrid otomobillere ilgi artıyor Ticaret Bakanı Muş, Kayseri'de 'Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuştu: (2) Ticaret Bakanı Muş, Kayseri'de 'Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuştu: (2)
Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Tragger, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Otomobil sahiplerine kötü haber! Trafik sigortasına büyük zam - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
12:32 ORC'a göre AK Parti'nin oyları yüzde 27'ye düşerken İYİ Parti'nin oyları yüzde 22'ye yükseldi
12:24 Kılıçdaroğlu: CHP, iktidara en yakın dönemdedir
12:21 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor
12:09 Kılıçdaroğlu YSK bilgilerini nereden aldığını açıklamadı! CHP'nin düzeltme yapması sonrası İçişleri Bakanı Soylu özür bekliyor
12:29 Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:24 Bu nasıl bir zalimlik! İnsan kaçakçısı, 39 göçmenin kamyon kasasında ölümüne neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 13:02:51. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil sahiplerine kötü haber! Trafik sigortasına büyük zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement