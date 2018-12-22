Son Dakika Haberleri: Otomobil Santrale, Santral de Yayaya Çarptı...telefon Santralinin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Otomobil Santrale, Santral de Yayaya Çarptı...telefon Santralinin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

3 saat önce

Otomobil santrale, santral de yayaya çarptı.

Otomobil santrale, santral de yayaya çarptı...Telefon santralinin çarptığı yaya ağır yaralandı
Bursa'da otomobilin çarpıp devirdiği telekom santrali yolda yürüyen yayanın üzerine düştü. Yaya ağır yaralandı

BURSA - Bursa'da freni boşalan araç telefon santraline çarptı, devrilen santralin altında kalan yaya ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Caddesi girişinde meydana geldi. Haç umre organizasyon firması sahibi Mustafa Kurtuluş(65), olay yerine 20 metre uzaklıktaki evinden inip 16 K 3322 plakalı otomobili ile yola çıktı. Birkaç metre sonra rampadan inerken freni boşalan otomobil Telekom santraline çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen santralin altında kalan Halit Mehmetağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Mehmet 112 Acil Servis ambulansıyla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
"Oğlum fren tutmadı yavrum"
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın şokunu üzerinden atamayan sürücü Mustafa Kurtuluş, "Rampadan inerken fren boşaldı. Baktım ki caddeye gideceğim trafoya vurayım da burada kalayım dedim trafonun yanından da biri geçiyormuş. Çok üzgünüm" diye konuştu. Daha sonra cep telefonundan oğlunu arayan Kurtuluş kaza yaptığını söyledi. Kurtuluş telefondaki oğluna ise, "Oğlum fren tutmadı yavrum. Fren boşaldı ne hikmettir onuda anlayamadım. Caddeye gidecektim, trafoya vurayım ki karşıya geçersem Allah korusun daha kötü bir fecehat olmasın dedim. Ben sadece trafoyu gördüm vatandaşta oradan geçiyormuş herhalde onuda görmedim" dedi. Sürücü Mustafa Kurtuluş'un daha sonra alkol muayenesi yapıldı. Alkol kullanmayan Kurtuluş ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza yapan otomobil çekici ile otoparka çekilirken devrilen santralle ilgili olarak Türk Telekom yetkililerine bilgi verildi. Yoğun bakıma alınan Halit Mehmet hayati tehlikeyi atlatamazken olayla alakalı tahkikat sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:12 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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