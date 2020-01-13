Otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobilin şarampolde yan yattığı kazada, Ünal Doğan (50) yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa Demet (31) yaralandı.

Otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobilin şarampolde yan yattığı kazada, Ünal Doğan (50) yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa Demet (31) yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kumluca'ya bağlı Hacıveliler Mahallesi Şıkköyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa Demet yönetimindeki 07 VFP 32 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde yan yattı. Kazada Mustafa Demet ile aynı araçtaki Ünal Doğan yaralandı.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Ünal Doğan, hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Mustafa Demet ise ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.


Mustafa Demet, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Baba yadigarı 1996 model Kartal'ı 4x4 cipe çevirdi
Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi

Son Dakika Haberleri
06:09 Bankaya giren şüpheli, çatıdan atlayıp, teslim oldu - Son Dakika
06:08 Niğde ulukışla'da ev yangını 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
06:06 Malezya-Tayland sınırında 154 kobra yılanı ele geçirildi - Son Dakika
05:58 Bankaya giren şüpheli, çatıdan atlayıp teslim oldu - Son Dakika
05:55 Bankaya giren şüpheli, çatıdan atlayıp, teslim oldu - Son Dakika
00:34 Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Son Dakika
23:52 Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 06:20:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]