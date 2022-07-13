112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri maddi hasarın oluştuğu otomobilin yanma riskine karşı tedbir aldı. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otomobil çekici yardımıyla şarampolden kaldırıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil şarampole devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika

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