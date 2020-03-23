Otomobil şarampolden aşağı uçtu 6 yaralı - Son Dakika
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Otomobil şarampolden aşağı uçtu 6 yaralı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu kazada 6 kişi yaralandı.

Otomobil şarampolden aşağı uçtu 6 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu kazada 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza İnegöl'e bağlı Çiftlik ile Edebey yol ayrımında meydana geldi. Henüz sürücü öğrenilemeyen 6 kişinin bulunduğu araç bayrı aşağı indiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarpan araç şarampole uçtu. Olay yerinden geçen diğer sürücüler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.


Can pazarın yaşandığı yerde kaza yerine gelen ekipler araç içerisinde sıkışan Serdar Ş. (23), Remzi K. (23), Murat B. (23), Cabir C. (22), Yavuz C. (23) ve Can D.'yi (23) kurtardı. Yaralı olarak kurtarılan şahıslar kaza yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


6 Yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:09 Kaynak: İHA

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