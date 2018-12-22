Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

4 saat önce

Aksaray'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Aksaray'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Eskil ilçesi Gölbez Köyü girişinde meydana geldi. Fırat Sarısakal (30) idaresindeki 67 AT 015 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan İshak G. (45) ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:24 Kaynak: İHA

Eskil, Aksaray, 3. Sayfa
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