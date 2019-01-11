Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
31 dakika önce
AKSARAY'da ön lastiği patlayınca kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü Suriye uyruklu Mohammad Al Hasan (69) öldü, yanındaki Abbas Al Hasan (17) yaralandı.
AKSARAY'da ön lastiği patlayınca kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü Suriye
uyruklu Mohammad Al Hasan (69) öldü, yanındaki Abbas Al Hasan (17) yaralandı.
Kaza saat 16.00 sıralarında Aksaray- Ankara
yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Mohammad Al Hasan yönetimindeki 27 EL 007 plakalı otomobil, ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Mohammad Al Hasan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Abbas Al Hasan ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
- Aksaray
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:58 Kaynak: DHA
Son Dakika! İzmir'de Komşusu Tarafından Öldürülen Minik Ceylin'ın Davasında Karar Verildi
Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek
CHP'li Vekilin İddiaları Üzerine, Milli Piyango'dan Sayısal Loto'da '5 Bilen' Açıklaması