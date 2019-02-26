Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göne, Ali Çetinkaya idaresindeki 27 SG 236 plakalı otomobil, Nurdağı-İslahiye otoyolu, Yeni Kapalı Cezaevi inşaatı civarında yolun yağmurlu ve kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada, sürücü Çetinkaya, olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken otomobilde yolcu olarak bulunan K. Kaplan hayati tehlikesi bulunması nedeniyle İslahiye Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:10 Kaynak: İHA

Gaziantep, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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