Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

41 dakika önce

İZMİR'in Menderes ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
İZMİR'in Menderes ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Gümüldür- Menderes karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Nuh Erciyas yönetimindeki 35 DA 2912 plakalı otomobil, girdiği virajda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Erciyas yaşamını yitirdi, yanındaki Gözde T. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Gözde T., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gözde T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:57 Kaynak: DHA

Menderes, İzmir, Güncel
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