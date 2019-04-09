Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
41 dakika önce
İZMİR'in Menderes ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
İZMİR'in Menderes
ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Gümüldür- Menderes karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Nuh Erciyas yönetimindeki 35 DA 2912 plakalı otomobil, girdiği virajda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Erciyas yaşamını yitirdi, yanındaki Gözde T. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Gözde T., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gözde T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:57 Kaynak: DHA
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